ЗМІ: Прем’єр Сербії йде у відставку на тлі масових протестів

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич планує подати у відставку на тлі масштабних протестів, що охопили країну.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

Об 11:00 за місцевим часом Вучевич запланував позачергову пресконференцію в уряді Сербії.

Голова парламентської фракції Сербської прогресивної партії Міленко Йованов непрямо підтвердив, що Вучевич піде у відставку.

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Йованов заявив журналістам у парламенті, що рішення про відставку має оголосити сам Вучевич.

Президент Сербії Александар Вучич 27 січня закликав до "найтерміновішої і наймасштабнішої реконструкції уряду".

Студенти низки державних університетів Сербії останні тижні блокують заняття та організовують протести у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.

Вони вимагають оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу, а також звільнення затриманих протестувальників.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Він також заявив про готовність підписати рішення про помилування від кримінального переслідування для учасників останніх протестів проти його влади.

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