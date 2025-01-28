СМИ: Премьер Сербии уходит в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич планирует подать в отставку на фоне масштабных протестов, охвативших страну.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

В 11:00 по местному времени Вучевич запланировал внеочередную пресс-конференцию в правительстве Сербии.

Глава парламентской фракции Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов косвенно подтвердил, что Вучевич уйдет в отставку.

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Йованов заявил журналистам в парламенте, что решение об отставке должен объявить сам Вучевич.

Президент Сербии Александар Вучич 27 января призвал к "самой срочной и масштабной реконструкции правительства".

Студенты ряда государственных университетов Сербии последние недели блокируют занятия и организовывают протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек.

Они требуют обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождения задержанных протестующих.

На фоне протестов Вучич ранее обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

Он также заявил о готовности подписать решение о помиловании от уголовного преследования для участников последних протестов против его власти.

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