У Литві перехопили вантажівку з нелегальними сигаретами на понад 2 млн євро

Прикордонники в литовському Паневежиському районі перехопили велику партію нелегальних сигарет з Латвії, вартість яких перевищує 2 млн євро.

Про це пише литовський мовник LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, у п’ятницю, 24 січня, співробітники підрозділу кримінальної розвідки та прикордонники зупинили для перевірки вантажівку з напівпричепом на дорозі Рига – Пасваліс – Паневежис поблизу села Ванагішкю Паневежиського району.

Обидва транспортні засоби мали польські номерні знаки. За кермом вантажівки, яка нещодавно в'їхала до Литви з Латвії, був 35-річний водій з Вільнюса.

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У напівпричепі прикордонники виявили 180 тисяч пачок сигарет Marlboro без акцизних марок і 300 тисяч пачок сигарет Minsk Capital з білоруськими бандеролями.

Вартість цих сигарет з урахуванням податків, що підлягають сплаті в Литві, могла б сягнути 2 млн 150 тисяч євро.

Фото: LRT

Фото: LRT

Співробітники прикордонної служби запідозрили, що сигарети Marlboro можуть бути підробленими. Точна відповідь буде відома після проведення експертизи.

Правоохоронці допитали водія та розпочали досудове розслідування за фактом незаконного розпорядження підакцизними товарами.

Зазначається, що за це правопорушення законом Литви передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до восьми років.

У ніч проти 21 січня литовські прикордонники перехопили чотири повітряні кулі з пакунками нелегального тютюну у Варенському районі.

На початку грудня прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

8 січня уряд Литви дозволив офіцерам використовувати спеціальні боєприпаси і снаряди для знищення метеорологічних аеростатів, безпілотників та інших літаючих об'єктів.