В Литве перехватили грузовик с нелегальными сигаретами на сумму более 2 млн евро
Новости — Вторник, 28 января 2025, 12:50 —
Литовские пограничники перехватили в Паневежиском районе крупную партию нелегальных сигарет из Латвии, стоимость которых превышает 2 млн евро.
Об этом пишет литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, в пятницу, 24 января, сотрудники подразделения криминальной разведки и пограничники остановили для проверки грузовик с полуприцепом на дороге Рига – Пасвалис – Паневежис вблизи села Ванагишкю Паневежисского района.
Оба транспортных средства имели польские номерные знаки. За рулем грузовика, который недавно въехал в Литву из Латвии, был 35-летний водитель из Вильнюса.
В полуприцепе пограничники обнаружили 180 тысяч пачек сигарет Marlboro без акцизных марок и 300 тысяч пачек сигарет Minsk Capital с белорусскими бандеролями.
Стоимость этих сигарет с учетом налогов, подлежащих уплате в Литве, могла бы достичь 2 млн 150 тысяч евро.
Сотрудники пограничной службы заподозрили, что сигареты Marlboro могут быть поддельными. Точный ответ будет известен после проведения экспертизы.
Правоохранители допросили водителя и начали досудебное расследование по факту незаконного распоряжения подакцизными товарами.
Отмечается, что за это правонарушение законом Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.
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