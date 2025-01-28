В Литве перехватили грузовик с нелегальными сигаретами на сумму более 2 млн евро

Литовские пограничники перехватили в Паневежиском районе крупную партию нелегальных сигарет из Латвии, стоимость которых превышает 2 млн евро.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в пятницу, 24 января, сотрудники подразделения криминальной разведки и пограничники остановили для проверки грузовик с полуприцепом на дороге Рига – Пасвалис – Паневежис вблизи села Ванагишкю Паневежисского района.

Оба транспортных средства имели польские номерные знаки. За рулем грузовика, который недавно въехал в Литву из Латвии, был 35-летний водитель из Вильнюса.

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В полуприцепе пограничники обнаружили 180 тысяч пачек сигарет Marlboro без акцизных марок и 300 тысяч пачек сигарет Minsk Capital с белорусскими бандеролями.

Стоимость этих сигарет с учетом налогов, подлежащих уплате в Литве, могла бы достичь 2 млн 150 тысяч евро.

Фото: LRT

Фото: LRT

Сотрудники пограничной службы заподозрили, что сигареты Marlboro могут быть поддельными. Точный ответ будет известен после проведения экспертизы.

Правоохранители допросили водителя и начали досудебное расследование по факту незаконного распоряжения подакцизными товарами.

Отмечается, что за это правонарушение законом Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

В ночь на 21 января литовские пограничники перехватили четыре воздушных шара с пакетами нелегального табака в Варенском районе.

В начале декабря пограничники Литвы перехватили в Швянченисском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

8 января правительство Литвы разрешило офицерам использовать специальные боеприпасы и снаряды для уничтожения метеорологических аэростатов, беспилотников и других летающих объектов.