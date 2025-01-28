Премʼєр Іспанії переконав каталонських союзників підтримати ініціативи його уряду

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес досяг угоди з каталонською сепаратистською партією Junts per Catalunya, яка раніше відмовилась від підтримки уряду, про схвалення кількох економічних заходів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Junts per Catalunya заявили, що в межах домовленості із Соціалістичною робітничою партією Санчеса підтримають заходи, включені в широкий законопроєкт, який був відхилений минулого тижня.

Серед іншого, ідеться про підвищення пенсій, фонди допомоги для постраждалої від повеней Валенсії, і шестимісячне продовження субсидій на громадський транспорт.

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Водночас із законопроєкту виключили податок на енергетичні компанії – який, як стверджували у Junts per Catalunya, вплинув на інвестиції в заможні райони Каталонії.

Санчес підтвердив угоду з каталонськими сепаратистами на пресконференції у вівторок.

Угода між соціалістами та Junts per Catalunya дещо знімає невизначеність, яка нависла над урядом меншості Санчеса після того, як каталонські депутати відмовились підтримувати його бюджетні ініціативи.

Хоча Junts per Catalunya не входить до коаліції, її сім депутатів забезпечили більшість голосів для затвердження уряду Санчеса у 2023 році, й відтоді йому доводиться домовлятись із ними про голоси для ухвалення рішень.

Найбільша політична група Іспанії, консервативна Народна партія, очолює опозицію до Санчеса, і її лідери неодноразово публічно заявляли, що Junts повинен підтримати її, щоб замінити прем'єр-міністра.

Але для цього Народна партія також потребуватиме підтримки ультраправої партії Vox, а Junts і Vox категорично проти будь-якої спільної роботи.

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