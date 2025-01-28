Премьер Испании убедил каталонских союзников поддержать инициативы его правительства

Премьер-министр Испании Педро Санчес достиг соглашения с каталонской сепаратистской партией Junts per Catalunya, которая ранее отказалась от поддержки правительства, об одобрении нескольких экономических мер.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Junts per Catalunya заявили, что в рамках договоренности с Социалистической рабочей партией Санчеса поддержат меры, включенные в широкий законопроект, который был отклонен на прошлой неделе.

Среди прочего, речь идет о повышении пенсий, фондах помощи для пострадавшей от наводнений Валенсии, и шестимесячном продлении субсидий на общественный транспорт.

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В то же время из законопроекта исключили налог на энергетические компании – который, как утверждали в Junts per Catalunya, повлиял на инвестиции в богатые районы Каталонии.

Санчес подтвердил соглашение с каталонскими сепаратистами на пресс-конференции во вторник.

Соглашение между социалистами и Junts per Catalunya несколько снимает неопределенность, которая нависла над правительством меньшинства Санчеса после того, как каталонские депутаты отказались поддерживать его бюджетные инициативы.

Хотя Junts per Catalunya не входит в коалицию, ее семь депутатов обеспечили большинство голосов для утверждения правительства Санчеса в 2023 году, и с тех пор ему приходится договариваться с ними о голосах для принятия решений.

Крупнейшая политическая группа Испании, консервативная Народная партия, возглавляет оппозицию к Санчесу, и ее лидеры неоднократно публично заявляли, что Junts должен поддержать ее, чтобы заменить премьер-министра.

Но для этого Народная партия также потребует поддержки ультраправой партии Vox, а Junts и Vox категорически против любой совместной работы.

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