США поставлять Польщі протирадіолокаційні ракети AGM-88G

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 28 січня, підписав угоду про постачання протирадіаційних ракет AGM-88G AARGM-ER американського виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило польське Міноборони.

Контракт передбачає передання Польщі понад 200 самонавідних ракет AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) дальністю понад 200 кілометрів.

Вартість контракту становить приблизно 745 мільйонів доларів, а поставки будуть здійснені в період між 2029 і 2035 роками.

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"Ми купуємо зі схвалення уряду США протирадіолокаційні ракети, які відстежують, знаходять, націлюються і взаємодіють з системами протиповітряної та протиракетної оборони противника", – пояснив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Польща зможе використовувати "всі можливості" цих систем озброєнь після отримання достатньої кількості винищувачів F-35 та можливості адаптації ракет до літаків F-16.

Закупівля ракет AGM-88G зумовлена необхідністю забезпечення здатності Військово-повітряних сил Польщі "протидіяти ворожим радіолокаційним системам, протиповітряній і протиракетній обороні, а також підтримувати панування в повітряному просторі", зазначає Міноборони країни.

У травні 2024 року Польща підписала угоду про закупівлю у США кількох сотень ракет AGM 158 JASSM-ER класу "повітря-земля" з дальністю польоту понад 1000 кілометрів.

Крім того, минулого року у Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території.