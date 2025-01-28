США поставят Польше противорадиолокационные ракеты AGM-88G

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 28 января, подписал соглашение о поставках противорадиационных ракет AGM-88G AARGM-ER американского производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило польское Минобороны.

Контракт предусматривает передачу Польше более 200 самонаводящихся ракет AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) дальностью более 200 километров.

Стоимость контракта составляет примерно 745 миллионов долларов, а поставки будут осуществлены в период между 2029 и 2035 годами.

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"Мы покупаем с одобрения правительства США противорадиолокационные ракеты, которые отслеживают, находят, нацеливаются и взаимодействуют с системами противовоздушной и противоракетной обороны противника", – пояснил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Польша сможет использовать "все возможности" этих систем вооружений после получения достаточного количества истребителей F-35 и возможности адаптации ракет к самолетам F-16.

Закупка ракет AGM-88G обусловлена необходимостью обеспечения способности Военно-воздушных сил Польши "противодействовать вражеским радиолокационным системам, противовоздушной и противоракетной обороне, а также поддерживать господство в воздушном пространстве", отмечает Минобороны страны.

В мае 2024 года Польша подписала соглашение о закупке у США нескольких сотен ракет AGM 158 JASSM-ER класса "воздух-земля" с дальностью полета более 1000 километров.

Кроме того, в прошлом году в Польше официально открыли базу противоракетной обороны США – это первый постоянный объект американских вооруженных сил на польской территории.