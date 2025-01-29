Бюджетные переговоры во Франции близки к срыву после выхода из них социалистов

Переговоры по бюджету Франции оказались на грани срыва в среду, на следующий день после того, как представители Социалистической партии приостановили свое участие в знак протеста против высказываний премьер-министра об иммиграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В телевизионном интервью в понедельник премьер-министр Франсуа Байру говорил об "ощущении вторжения" со стороны иммигрантов.

"Мы приостановили наши переговоры, потому что слова премьер-министра не были достойными", – сказал Филипп Брюн, депутат-социалист, участвующий в бюджетных переговорах, в интервью Sud Radio в среду. Он выразил надежду, что переговоры возобновятся.

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Без поддержки социалистов Байру может не иметь достаточно голосов, чтобы продвинуть свой бюджет и принять меры по сокращению дефицита, как того требуют в ЕС.

Байру был назначен премьер-министром в декабре и стремится избежать судьбы своего предшественника Мишеля Барнье. Политики слева и справа объединились, чтобы свергнуть правительство Барнье, когда он пытался принять бюджет, который, по мнению законодателей, зашел слишком далеко в попытке сократить расходы.

В то время как Барнье искал поддержки у ультраправого "Национального объединения", Байру пытается выжить при поддержке социалистов. Он согласился возобновить переговоры о пенсионной реформе, ключевой инициативе президента Эмманюэля Макрона, и отказался от планов своего предшественника сократить тысячи рабочих мест учителей.

До сих пор Байру пережил один вотум недоверия после того, как Социалистическая партия не поддержала его. Однако Брюн заявил, что социалисты рассмотрят возможность поддержать еще один вотум недоверия, если они не смогут прийти к согласию по бюджету.

Лоран Баумель, другой депутат-социалист, заявил, что правительство пошло на недостаточные уступки.

Брюн сказал, что социалисты требуют повышения минимальной заработной платы и увеличения инвестиций в "зеленый" переход, среди прочего.

Правительство стремится принять бюджет в обеих палатах парламента до конца следующего месяца.