У лондонському аеропорту "Хітроу" збудують третю злітно-посадкову смугу

Лейбористський уряд Великої Британії підтримав плани будівництва третьої злітно-посадкової смуги в лондонському аеропорту "Хітроу".

Про це заявила в середу міністерка фінансів Рейчел Рівз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рівз зазначила, що цей проєкт може створити понад 100 тисяч робочих місць в економіці.

У своїй промові Рівз сказала, що аргументи на користь третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту "Хітроу" – найзавантаженішому вузловому аеропорту Британії та Європи – сильніші, ніж будь-коли, і що це допоможе прискорити економічне зростання.

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"Ми не можемо більше ухилятися від прийняття рішення (щодо "Хітроу")", – сказала Рівз.

"Я завжди чітко усвідомлювала, що третя злітно-посадкова смуга в "Хітроу" розблокує подальше зростання, стимулюватиме інвестиції, збільшить експорт і зробить Велику Британію більш відкритою і більш зв'язаною", – додала вона.

Вона сказала, що "постійні затримки" з прийняттям рішення щодо третьої злітно-посадкової смуги породили сумніви серед міжнародних інвесторів щодо "серйозності намірів Британії покращити наші економічні перспективи".

Нагадаємо, у 2020 році "Хітроу" вперше втратив лідерство в списку найбільш завантажених аеропортів Європи, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Того ж року апеляційний суд оголосив незаконним розширення аеропорту "Хітроу", що стало серйозною невдачею для проєкту вартістю 18 мільярдів доларів.