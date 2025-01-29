В лондонском аэропорту "Хитроу" построят третью взлетно-посадочную полосу

Лейбористское правительство Великобритании поддержало планы строительства третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту "Хитроу".

Об этом заявила в среду министр финансов Рэйчел Ривз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ривз отметила, что этот проект может создать более 100 тысяч рабочих мест в экономике.

В своей речи Ривз сказала, что аргументы в пользу третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Хитроу" – самом загруженном узловом аэропорту Британии и Европы – сильнее, чем когда-либо, и что это поможет ускорить экономический рост.

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"Мы не можем больше уклоняться от принятия решения (по "Хитроу")", – сказала Ривз.

"Я всегда четко осознавала, что третья взлетно-посадочная полоса в "Хитроу" разблокирует дальнейший рост, будет стимулировать инвестиции, увеличит экспорт и сделает Великобританию более открытой и более связанной", – добавила она.

Она сказала, что "постоянные задержки" с принятием решения по третьей взлетно-посадочной полосе породили сомнения среди международных инвесторов относительно "серьезности намерений Британии улучшить наши экономические перспективы".

Напомним, в 2020 году "Хитроу" впервые потерял лидерство в списке самых загруженных аэропортов Европы, уступив первое место парижскому аэропорту имени Шарля де Голля.

В том же году апелляционный суд объявил незаконным расширение аэропорта "Хитроу", что стало серьезной неудачей для проекта стоимостью 18 миллиардов долларов.