У Лондоні екоактивісти зірвали виставу в Королівському театрі

У вівторок, 28 січня, у Лондоні затримали двох протестувальників групи Just Stop Oil, які зірвали виставу в лондонському Королівському театрі.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Лондонська поліція проінформувала, що 42-річна жінка і 60-річний чоловік були заарештовані за підозрою у порушенні громадського порядку.

На відео, поширеному в соціальних мережах групою кліматичних протестів, видно, як двоє протестувальників – викладачка з Ноттінгема Гейлі Волш та Річард Вейр – підіймаються на сцену Королівського театру.

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Вони несли плакат з написом "Понад 1,5°С – це глобальна катастрофа", а на сцені вистрілила конфетті-гармата.

Після цього виставу перервали, а відому американську акторку Сігурні Вівер, яка грала головну роль у постанові, вивели зі сцени. Глядачі зустріли активістів неоднозначно: хтось освистуванням, а хтось схвальними вигуками.

Плакат протестувальників відсилав до того, що 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень у світі та першим повним роком, коли середня температура перевищила на 1,5°C доіндустріальний рівень.

"Я боюся за своїх дітей, я не можу вести їх у майбутнє, де буде нестача їжі, небезпечні для життя катаклізми та війни за ресурси. Роки листування з депутатами, маршів та навчання моїх студентів бути свідомими не призвели до необхідних термінових змін", – сказала Волш.

Вона наголосила, що не можна ігнорувати глобальну катастрофу, яка проявляється лісовими пожежами в Каліфорнії, смертоносними повенями у Валенсії та зникненням електрики в сотнях тисяч домівок у Великій Британії на цих вихідних.

Активісти Just Stop Oil провели низку гучних акцій протесту в Британії, зокрема, зривали спортивні та театральні заходи, розмальовували будівлю посольства США в Лондоні та кидали суп у картини Ван Гога.

29 січня інформували, що 16 екологічних активістів, які були ув'язнені за такі дії, як зупинка руху, блокування нафтового об'єкта і обливання супом картини Ван Гога, прийшли до лондонського суду, щоб оскаржити свої вироки.