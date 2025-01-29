В Лондоне экоактивисты сорвали спектакль в Королевском театре

Во вторник, 28 января, в Лондоне задержали двух протестующих группы Just Stop Oil, которые сорвали представление в лондонском Королевском театре.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Лондонская полиция проинформировала, что 42-летняя женщина и 60-летний мужчина были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка.

На видео, распространенном в социальных сетях группой климатических протестов, видно, как двое протестующих – преподавательница из Ноттингема Хейли Уолш и Ричард Уэйр – поднимаются на сцену Королевского театра.

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Они несли плакат с надписью "Более 1,5°С – это глобальная катастрофа", а на сцене выстрелила конфетти-пушка.

После этого спектакль прервали, а известную американскую актрису Сигурни Уивер, которая играла главную роль в постановке, вывели со сцены. Зрители встретили активистов неоднозначно: кто-то освистыванием, а кто-то одобрительными возгласами.

Плакат протестующих отсылал к тому, что 2024 год был самым теплым за всю историю наблюдений в мире и первым полным годом, когда средняя температура превысила на 1,5 °C доиндустриальный уровень.

"Я боюсь за своих детей, я не могу вести их в будущее, где будет нехватка пищи, опасные для жизни катаклизмы и войны за ресурсы. Годы переписки с депутатами, маршей и обучения моих студентов быть сознательными не привели к необходимым изменениям", – сказала Уолш.

Она подчеркнула, что нельзя игнорировать глобальную катастрофу, которая проявляется лесными пожарами в Калифорнии, смертоносными наводнениями в Валенсии и исчезновением электричества в сотнях тысяч домов в Великобритании в эти выходные.

Активисты Just Stop Oil провели ряд громких акций протеста в Британии, в частности, срывали спортивные и театральные мероприятия, разрисовывали здание посольства США в Лондоне и бросали суп в картины Ван Гога.

29 января информировали, что 16 экологических активистов, которые были заключены за такие действия, как остановка движения, блокирование нефтяного объекта и обливание супом картины Ван Гога, пришли в лондонский суд, чтобы обжаловать свои приговоры.