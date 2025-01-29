Каллас объявила России предупреждение в связи со сбоями GPS

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС готов ввести санкции против России за злонамеренную деятельность в космическом пространстве, включая за причинение сбоев в GPS-навигации.

Об этом Каллас сказала на мероприятии в Брюсселе в среду, 29 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Топ-дипломат ЕС констатировала, что Евросоюз уже подвергается гибридным атакам, в частности в космосе из-за "систематического глушения сигналов спутниковой навигации".

"Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой", – добавила она.

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В качестве примера Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, привела запуск Россией противоспутниковой ракеты и кибератаку на космическую систему накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

По ее словам, ЕС должен улучшить мониторинг и определение ответственных за злонамеренную деятельность России в космосе, а также может распространить положения о взаимной обороне на космическое пространство.

Каллас предположила, что в ответ на такие действия Москвы Европейский Союз может ввести санкции, подобные тем, которые уже были применены к офицерам российской разведки за кибератаки.

"Нам нужно подумать о том, как лучше всего мы можем применить это к космосу", – добавила она.

Польша, страны Балтии и Финляндия с прошлого года говорили, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

Из-за этого финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов. А Эстония прямо обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства.