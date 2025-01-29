Рютте впервые поговорил с новым главой Пентагона

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 29 января, поговорил с новоназначенным шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом Рютте написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам генсека Альянса, с главой Пентагона он провел "замечательный первый телефонный разговор".

"Чтобы сдерживать и защищать, мы должны оставаться сильными, объединенными и готовыми – и это то, что НАТО делает каждый день. Рассчитываем на сотрудничество с вами для дальнейшего наращивания оборонных расходов и оборонного производства для сильного Альянса", – добавил Рютте.

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Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready – and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance. – Mark Rutte (@SecGenNATO) January 29, 2025

Пит Хегсет был утвержден на должности министра обороны США 24 января минимальным количеством в 51 голос в Сенате – вице-президент Джей Ди Вэнс отдал решающий голос в пользу номинанта.

Назначению Хегсета предшествовали обвинения в неправомерных действиях.

В то же время во время предыдущих слушаний в Сенате он заявил, что будущая администрация понимает природу полномасштабной войны в Украине и выступает за ее скорейшее завершение.