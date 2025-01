Рютте впервые поговорил с новым главой Пентагона

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 29 января, поговорил с новоназначенным шефом Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом Рютте написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам генсека Альянса, с главой Пентагона он провел "замечательный первый телефонный разговор".

"Чтобы сдерживать и защищать, мы должны оставаться сильными, объединенными и готовыми – и это то, что НАТО делает каждый день. Рассчитываем на сотрудничество с вами для дальнейшего наращивания оборонных расходов и оборонного производства для сильного Альянса", – добавил Рютте.

Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready – and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance.