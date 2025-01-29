В Нидерландах задержали трех подозреваемых в похищении румынских артефактов

Нидерландская полиция задержала трех подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен, во время которого были похищены дакийские артефакты, принадлежащие Румынии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Подозреваемых в ограблении музея с румынскими артефактами задержали в городе Гергюговард на севере Нидерландов.

Правоохранители добавили, что задержание состоялось "на основе детективного расследования, видеозаписей с камер наблюдения и многочисленных свидетельств общественности".

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Задержанные находятся в полной изоляции и поэтому могут общаться только со своими адвокатами, добавила полиция Нидерландов.

В музее Дренте приветствовали задержание, но подчеркнули, что похищенные артефакты пока не удалось найти. В полиции не исключили новых арестов.

Напомним, утром 25 января группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

В Румынии в связи с инцидентом создали правительственную комиссию для анализа ситуации и наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.