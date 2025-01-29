Естонія отримала перші шість замовлених САУ Caesar

Естонія отримала перші шість самохідних артилерійських установок Caesar, які замовила минулого літа.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Збройні сили Естонії отримали перших шість САУ Caesar із загалом 12, замовлених у концерну KNDS минулого літа у співпраці з Францією.

Установки надійдуть на озброєння 3-го мобільного артилерійського батальйону. Опановувати установки будуть і строковики, і резервісти.

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Постачання наступних шести САУ очікують до кінця літа 2025 року, а замовлені у США реактивні системи залпового вогню HIMARS - до літа.

Восени 2024 року виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні.

Португалія планує придбати до 36 самохідних артилерійських установок Caesar до 2034 року відповідно до угоди, підписаної з Францією.