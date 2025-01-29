Эстония получила первые шесть заказанных САУ Caesar
Эстония получила первые шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, которые заказала прошлым летом.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Вооруженные силы Эстонии получили первые шесть САУ Caesar из 12, заказанных у концерна KNDS прошлым летом в сотрудничестве с Францией.
Установки поступят на вооружение 3-го мобильного артиллерийского батальона. Осваивать установки будут и срочники, и резервисты.
Поставка следующих шести САУ ожидается до конца лета 2025 года, а заказанные у США реактивные системы залпового огня HIMARS – к лету.
Осенью 2024 года производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине.
Португалия планирует приобрести до 36 самоходных артиллерийских установок Caesar до 2034 года в соответствии с соглашением, подписанным с Францией.