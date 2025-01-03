У столиці Чорногорії влаштували протест через масове вбивство з 12 загиблими

Сотні чорногорців протестували в п'ятницю в столиці Чорногорії Подгориці проти бездіяльності влади, яка, на їхню думку, не змогла запобігти масовому вбивству з 12 жертвами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Багато чорногорців були обурені повільним, на їхню думку, реформуванням недоукомплектованої і недостатньо забезпеченої ресурсами поліції, а також бюрократичними і політичними суперечками в уряді.

Протестувальники спочатку стояли мовчки, щоб вшанувати пам'ять жертв стрілянини, а потім кидали образи на адресу поліції, яка створила кордон навколо урядової будівлі в центрі міста. Протестувальники тримали плакати з написами "Ваша система прогнила" і "Ваші руки в крові". Вони також прикріпили до паркану троянди з чорними стрічками на знак жалоби.

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Протестувальники вимагають відставки вищих посадових осіб, в тому числі міністра внутрішніх справ Данила Сарановича і директора поліції Лазаря Щепановича. У четвер Щепанович заявив, що реакція поліції на стрілянину затягнулася через недостовірну інформацію, яка направила перший патруль у неправильне місце.

В одному з найжахливіших масових вбивств на Балканах винний 45-річний Ако Мартинович. У середу після обіду в невеликому містечку Цетинє, добряче випивши, він влаштував масову стрілянину і протягом багатьох годин переховувався від поліції.

Серед тих, кого він застрелив, була його рідна сестра. Пізніше він направив пістолет на себе і помер рано вранці в четвер від отриманих поранень.

Це був другий масовий розстріл менш ніж за три роки в Цетинє, за 38 км на захід від Подгориці. У серпні 2022 року озброєний чоловік убив там 10 людей, у тому числі двох дітей, перш ніж був застрелений.

Чорногорія, невелика адріатична країна з населенням лише 633 тисячі осіб, має глибоко вкорінену культуру володіння зброєю. Як і інші країни Західних Балкан – Сербія, Боснія, Албанія, Косово і Північна Македонія – Чорногорія також переповнена нелегальною зброєю, переважно з часів кривавих воєн 1990-х років.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.