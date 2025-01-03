В столице Черногории устроили протест из-за массового убийства с 12 погибшими

Сотни черногорцев протестовали в пятницу в столице Черногории Подгорице против бездействия властей, которые, по их мнению, не смогли предотвратить массовое убийство с 12 жертвами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Многие черногорцы были возмущены медленным, по их мнению, реформированием недоукомплектованной и недостаточно обеспеченной ресурсами полиции, а также бюрократическими и политическими спорами в правительстве.

Протестующие сначала стояли молча, чтобы почтить память жертв стрельбы, а затем бросали оскорбления в адрес полиции, которая создала кордон вокруг правительственного здания в центре города. Протестующие держали плакаты с надписями "Ваша система прогнила" и "Ваши руки в крови". Они также прикрепили к забору розы с черными лентами в знак траура.

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Протестующие требуют отставки высших должностных лиц, в том числе министра внутренних дел Даниила Сарановича и директора полиции Лазаря Щепановича. В четверг Щепанович заявил, что реакция полиции на стрельбу затянулась из-за недостоверной информации, которая направила первый патруль в неправильное место.

В одном из самых ужасных массовых убийств на Балканах виновен 45-летний Ако Мартинович. В среду после обеда в небольшом городке Цетине, изрядно выпив, он устроил массовую стрельбу и в течение многих часов скрывался от полиции.

Среди тех, кого он застрелил, была его родная сестра. Позже он направил пистолет на себя и умер рано утром в четверг от полученных ранений.

Это был второй массовый расстрел менее чем за три года в Цетине, в 38 км к западу от Подгорицы. В августе 2022 года вооруженный мужчина убил там 10 человек, в том числе двух детей, прежде чем был застрелен.

Черногория, небольшая адриатическая страна с населением всего 633 тысячи человек, имеет глубоко укоренившуюся культуру владения оружием. Как и другие страны Западных Балкан – Сербия, Босния, Албания, Косово и Северная Македония – Черногория также переполнена нелегальным оружием, преимущественно со времен кровавых войн 1990-х годов.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.