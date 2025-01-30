ЗМІ: у Бундестазі схвалили закупівлю зброї на 2,5 млрд євро перед достроковими виборами

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив замовлення на зброю та обладнання для збройних сил Німеччини на суму близько 2,5 млрд євро на останній черговій парламентській сесії перед позачерговими виборами 23 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Bloomberg розповіли джерела.

Закупівля охоплює частину нової системи зв'язку для Бундесверу вартістю 1,8 мільярда євро, постачання для піхоти на суму 417 мільйонів євро, а також протитанкової зброї та бойових модулів на суму близько 100 мільйонів євро.

Закупівлі є частиною програми переозброєння, яку уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцом ініціював після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Вона фінансується з позабюджетного спеціального фонду в розмірі близько 100 мільярдів євро, більшу частину яких уже виділено.

Міністр оборони Борис Пісторіус раніше назвав ці закупівлі "важливими".

Раніше Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 мільярдів євро у середньостроковій перспективі.

Він також казав, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.