СМИ: в Бундестаге одобрили закупку оружия на 2,5 млрд евро перед досрочными выборами

Бюджетный комитет Бундестага одобрил заказ на оружие и оборудование для вооруженных сил Германии на сумму около 2,5 млрд евро на последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Bloomberg рассказали источники.

Закупка охватывает часть новой системы связи для Бундесвера стоимостью 1,8 миллиарда евро, поставки для пехоты на сумму 417 миллионов евро, а также противотанкового оружия и боевых модулей на сумму около 100 миллионов евро.

Закупки являются частью программы перевооружения, которую правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом инициировало после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Она финансируется из внебюджетного специального фонда в размере около 100 миллиардов евро, большая часть которых уже выделена.

Министр обороны Борис Писториус ранее назвал эти закупки "важными".

Ранее Писториус призвал увеличить расходы на оборону минимум на 30 миллиардов евро в среднесрочной перспективе.

Он также говорил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.