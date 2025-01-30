Засідання Бундестагу, на якому мали схвалити 3 млрд євро для України, закрили достроково

Додаткова підтримка України мала стати темою для обговорення в Бундестазі, але пленарне засідання завершилося передчасно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

У пленарній залі мали розглянути пропозицію Вільної демократичної партії (ВДП), в якій вільні демократи закликали до незапланованих витрат у розмірі до 3 млрд євро, але зсідання завершилось передчасно після опівночі.

"Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти військової підтримки України, поставила під сумнів кворум Бундестагу. Для кворуму у залі повинні бути присутніми більше половини з 733 членів парламенту, чого насправді ніколи не буває вночі.

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У голосуванні за пропозицію ВДП щодо України взяли участь лише 320 парламентарів, що менше необхідних 50%. Після цього пленарне засідання закрила віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, хоча дебати щодо ціни на квоти на викиди CO₂ фактично все ще стояли на порядку денному.

Суперечка щодо допомоги Україні стосується питання про те, як фінансувати додаткові 3 млрд євро. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) хоче для цього призупинити дію боргового гальма. На противагу цьому, опозиційний ХДС, ВДП і "Зелені" – його партнери по коаліції, що залишилися, – хочуть фінансувати поставки зброї за рахунок незапланованих витрат у бюджеті.

За кілька годин до дебатів у пленарній залі в бюджетному комітеті Бундестагу вже була більшість для подібної пропозиції. За повідомленнями ХДС/ХСС та ВДП, їхня спільна пропозиція була прийнята, а СДПН та "Зелені" утрималися.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткової військово ї допомоги для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет для України.

Однак сам Шольц заявив, що виступає проти збільшення запланованої військової допомоги Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.