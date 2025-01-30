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Заседание Бундестага, на котором должны были одобрить 3 млрд евро для Украины, закрыли досрочно

Новости — Четверг, 30 января 2025, 09:58 — Иванна Костина

Дополнительная поддержка Украины должна была стать темой для обсуждения в Бундестаге, но пленарное заседание завершилось преждевременно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

В пленарном зале должны были рассмотреть предложение Свободной демократической партии (СДП), в котором свободные демократы призвали к незапланированным расходам в размере до 3 млрд евро, но заседание завершилось преждевременно после полуночи.

"Альтернатива для Германии", которая выступает против военной поддержки Украины, поставила под сомнение кворум Бундестага. Для кворума в зале должны присутствовать более половины из 733 членов парламента, чего на самом деле никогда не бывает ночью.

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В голосовании за предложение СвДП по Украине приняли участие лишь 320 парламентариев, что меньше необходимых 50%. После этого пленарное заседание закрыла вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт, хотя дебаты по цене на квоты на выбросы CO₂ фактически все еще стояли на повестке дня.

Спор о помощи Украине касается вопроса о том, как финансировать дополнительные 3 млрд евро. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) хочет для этого приостановить действие долгового тормоза. В противовес этому, оппозиционный ХДС, СвДП и "Зеленые" – его оставшиеся партнеры по коалиции – хотят финансировать поставки оружия за счет незапланированных расходов в бюджете.

За несколько часов до дебатов в пленарном зале в бюджетном комитете Бундестага уже было большинство для подобного предложения. По сообщениям ХДС/ХСС и СвДП, их совместное предложение было принято, а СДПГ и "Зеленые" воздержались.

Напомним, ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительной военной помощи для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус опроверг сообщения о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует дополнительный пакет для Украины.

Однако сам Шольц заявил, что выступает против увеличения запланированной военной помощи Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

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