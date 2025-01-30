СМИ: в Швеции нашли застреленным "поджигателя Корана" Салвана Момику

В Швеции обнаружили тело иракского беженца Салвана Момики, известного акциями по сжиганию Корана.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Как указано, 38-летний Салван Момика умер от огнестрельных ранений. Его тело обнаружили в доме в Седертелье, пригороде Стокгольма.

Полицию вызвали на место стрельбы поздно вечером в среду.

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"На месте в квартире был найден раненый мужчина в возрасте около 40 лет, которого доставили в больницу", – сообщил журналистам представитель полиции региона Стокгольм.

Салван Момика (Фото: TT)

В четверг Момика должен был получить приговор по делу о разжигании расовой ненависти, но Стокгольмский окружной суд отложил вынесение приговора, поскольку "один из обвиняемых умер".

Стокгольмская полиция пока не подтверждает личность мужчины. По информации SVT, делом занимается Шведская служба безопасности.

Территория вокруг места преступления оцеплена. Полиция проводит обыск прилегающей к дому территории.

"Одного человека забрали на допрос", – добавил представитель полиции, не уточнив, был ли арестован указанный человек.

Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил трехлетний вид на жительство в 2021 году.

Он стал известным общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Прошлым летом Момика получил разрешение на временное проживание в Швеции на один год.