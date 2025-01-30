Командующий армией Литвы поддерживает отправку миротворцев в Украину

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил о необходимости рассмотреть возможность отправки литовских военных в Украину для выполнения миротворческой миссии.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Западные страны уже несколько месяцев обсуждают возможность отправки миротворческих сил в Украину, если будет достигнута договоренность о прекращении огня.

"Если спросить, могла ли бы Литва (отправить войска в Украину. – Ред.), то да, наверное, мы это рассмотрим. Будет проведена дискуссия, и я думаю, что мы также должны взять на себя ответственность за стабильность в Европе", – заявил литовский генерал в четверг.

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22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.

Он также говорил, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих.

Европейские союзники Украины в последние недели выражают осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп не будет принуждать Киев к преждевременным мирным переговорам с Россией.