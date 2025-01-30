У Литві сподіваються на перший крок Китаю для відновлення дипвідносин

Спікер литовського парламенту Саулюс Скверняліс сподівається, що Китай зробить перший крок до відновлення двосторонніх дипломатичних відносин.

Про це він сказав у четвер, 30 січня, журналістам, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Скверняліс заявив, що потрібно поводитися як європейська спільнота в цілому.

"Ми повинні мати такий же рівень дипломатичного представництва, як Польща, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Естонія та Латвія. Якщо буде така добра воля з боку Китаю, і він зробить цей крок першим", – наголосив він.

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За його словами, представництво Тайваню є одним з "подразників або каменів спотикання" на шляху до цієї мети.

"Але ці питання повинні бути вирішені, і я думаю, що вони повинні бути вирішені дипломатичним шляхом, а не в публічних виступах або публічних дискусіях", – наголосив він.

Варто зауважити, що відносини Литви з Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним, та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

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