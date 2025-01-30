В Литве надеются на первый шаг Китая для восстановления дипотношений

Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис надеется, что Китай сделает первый шаг к восстановлению двусторонних дипломатических отношений.

Об этом он сказал в четверг, 30 января, журналистам, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Сквернялис заявил, что нужно вести себя как европейское сообщество в целом.

"Мы должны иметь такой же уровень дипломатического представительства, как Польша, Германия, Финляндия, Швеция, Эстония и Латвия. Если будет такая добрая воля со стороны Китая, и он сделает этот шаг первым", – подчеркнул он.

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По его словам, представительство Тайваня является одним из "раздражителей или камней преткновения" на пути к этой цели.

"Но эти вопросы должны быть решены, и я думаю, что они должны быть решены дипломатическим путем, а не в публичных выступлениях или публичных дискуссиях", – подчеркнул он.

Стоит заметить, что отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что восстановление связей с Китаем будет сложным, и подчеркнул, что эти отношения основываются на общей стратегии Европейского Союза, которая меняется по геополитическим и экономическим причинам.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию" и что двери к диалогу всегда открыты.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды" на эту тему: Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.