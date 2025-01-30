Меркель раскритиковала своего преемника за голосование с ультраправыми в Бундестаге

Бывший канцлер и экс-лидер ХДС Ангела Меркель раскритиковала своего преемника на посту председателя партии Фридриха Мерца за то, что его инициативу по противодействию миграции удалось принять при поддержке ультраправых.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Меркель приводит Spiegel.

В частности, бывшая глава немецкого правительства отметила, что считает правильной позицию лидера Мерца, которая была высказана им в ноябре, о том, что большинство в парламенте следует искать только с центристскими партиями.

По ее словам, эта позиция "была выражением большой национальной политической ответственности, которую я полностью поддерживаю".

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"Я считаю, что было бы неправильно больше не чувствовать себя связанным этим предложением и, таким образом, впервые допустить большинство с голосами "АдГ" на голосовании в немецком Бундестаге 29 января 2025 года", – подчеркнула Меркель.

Она предупредила, что "все демократические партии должны работать вместе" честно, умеренно и на основе действующего европейского законодательства, "чтобы сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить такие ужасные атаки, как недавние нападения в Магдебурге незадолго до Рождества и несколько дней назад в Ашаффенбурге".

Инициативу Мерца, которая не имеет юридически обязывающего действия, удалось принять незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии".

Впоследствии лидер ХДС Фридрих Мерц, который инициировал голосование, заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых, но отметил, что такая ситуация не возникла бы, если бы свои голоса отдали "Зеленые" и социал-демократы.

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.