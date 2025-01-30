Швейцарія та Україна готуються укласти міжнародний договір про відбудову

У середу, 29 січня, Федеральна рада Швейцарії затвердила мандат на ведення переговорів щодо укладення міжнародного договору між країною та Україною з метою створення правової основи для участі швейцарського приватного сектору у відбудові України.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, пише "Європейська правда".

Як зазначається, під час засідання 29 січня Федеральна рада схвалила мандат на ведення переговорів щодо укладення міжнародного договору між Швейцарією та Україною.

У процесі відновлення України цей договір забезпечує правову основу для розширення співпраці зі швейцарським приватним сектором.

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"Виклики у відновленні України величезні. Підтримка не може бути надана лише через традиційне міжнародне співробітництво. Приватний сектор відіграватиме важливу роль", – наголосили у заяві.

У Швейцарії наголосили, що з метою посилення співпраці зі швейцарськими компаніями, які вже працюють в Україні, 23 січня на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі було підписано меморандум про взаєморозуміння між Швейцарією та Україною.

А для посилення співпраці зі швейцарськими компаніями, які ще не працюють в Україні, необхідна нова правова база. За рішенням Федеральної ради, це має бути зроблено шляхом укладення строкового міжнародного договору, який може бути ратифікований на референдумі.

Відтак на засіданні 29 січня Федеральна рада затвердила мандат на ведення переговорів щодо укладення такого міжнародного договору між Швейцарією та Україною.

На наступному етапі Федеральна рада проведе консультації з парламентськими комітетами із зовнішньої політики щодо переговорного мандату.

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків ($118 млн), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

У жовтні писали, що Швейцарія впродовж наступних чотирьох років виділить 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України, а також залучить до них приватний сектор.

У грудні Швейцарія вирішила виділити майже 45 млн швейцарських франків (48,3 млн євро) на допомогу Україні протягом зимового періоду.