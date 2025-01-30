Швейцария и Украина готовятся заключить международный договор о восстановлении

В среду, 29 января, Федеральный совет Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров по заключению международного договора между страной и Украиной с целью создания правовой основы для участия швейцарского частного сектора в восстановлении Украины.

Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, во время заседания 29 января Федеральный совет одобрил мандат на ведение переговоров по заключению международного договора между Швейцарией и Украиной.

В процессе восстановления Украины этот договор обеспечивает правовую основу для расширения сотрудничества со швейцарским частным сектором.

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"Вызовы в восстановлении Украины огромны. Поддержка не может быть оказана только через традиционное международное сотрудничество. Частный сектор будет играть важную роль", – отметили в заявлении.

В Швейцарии отметили, что с целью усиления сотрудничества со швейцарскими компаниями, которые уже работают в Украине, 23 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе был подписан меморандум о взаимопонимании между Швейцарией и Украиной.

А для усиления сотрудничества со швейцарскими компаниями, которые еще не работают в Украине, необходима новая правовая база. По решению Федерального совета, это должно быть сделано путем заключения срочного международного договора, который может быть ратифицирован на референдуме.

Поэтому на заседании 29 января Федеральный совет утвердил мандат на ведение переговоров по заключению такого международного договора между Швейцарией и Украиной.

На следующем этапе Федеральный совет проведет консультации с парламентскими комитетами по внешней политике по переговорному мандату.

В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков ($118 млн), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

В октябре писали, что Швейцария в течение следующих четырех лет выделит 1,5 млрд швейцарских франков (около $1,7 млрд) на проекты восстановления Украины, а также привлечет к ним частный сектор.

В декабре Швейцария решила выделить почти 45 млн швейцарских франков (48,3 млн евро) на помощь Украине в течение зимнего периода.