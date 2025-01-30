Почему Маск поддержал немецких ультраправых и какие последствия это будет иметь

Илон Маск, близкий соратник президента США Дональда Трампа и самый богатый человек планеты, задает тон немецкой избирательной кампании. Своими заявлениями в поддержку ультраправых он заставляет нервничать немецкие мейнстримные партии накануне парламентских выборов 23 февраля.

О том, способен ли миллиардер реально повлиять на исход голосования и какие далеко идущие последствия могут иметь его действия, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Альтернатива для Илона Маска: зачем соратник Трампа вмешивается в немецкие выборы. Далее – краткое ее изложение.

Еще несколько лет назад Илон Маск считал Германию вполне достойной страной для того, чтобы разместить в ней свой единственный завод Tesla в Европе. Когда в марте 2022 года завод выпустил первые автомобили, американский бизнесмен выглядел для немцев источником хороших новостей, создавшим рабочие места и принесшим доходы в бюджет.

Но через совсем небольшой промежуток времени отношения Маска с Германией изменились до неузнаваемости.

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"Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса", "Германии стало комфортно в посредственности", "бывший двигатель Европы утопает в бюрократии и репрессивном регулировании". Это цитаты из гостевой статьи Илона Маска, вышедшей в издании Welt am Sonntag в конце декабря, и они очень точно отражают резкую смену риторики Маска.

В статье он открыто агитировал немцев голосовать за "Альтернативу для Германии", чьи ветви и отдельные члены, как известно, официально признаны немецкими спецслужбами правоэкстремистскими.

Несмотря на это, по мнению Маска, именно эта партия является "последней искрой надежды для страны".

В последние месяцы Маск часто делился в своих сообщениях в Х положительными статьями об "АдГ" и призывал поддерживать партию.

Но апогеем Масковой агитации стало онлайн-появление на предвыборном мероприятии "АдГ" в восточногерманском городе Галле. Среди прочего он заявил, что "Альтернатива" якобы имеет поддержку администрации Трампа.

С одной стороны поддержка Маском этой партии выглядит парадоксально, потому что он является символом и лучшим олицетворением глобализации, а "Альтернатива для Германии" – националистическая партия, чьи члены выступают за закрытые границы и часто имеют сильные антиамериканские настроения.

Впрочем, на самом деле у американского миллиардера с немецкими ультраправыми есть немало общего.

Его взгляды перекликаются с программными пунктами "АдГ". Например, он также критиковал коронавирусные ограничения, выступал против нелегальной иммиграции и трансгендерных людей.

А еще, как и "АдГ", Маск с отвращением относится к "государственной цензуре" и поддерживает "абсолютную свободу" выражения взглядов – в своем, особом понимании, которое вылилось в то, что его платформу Х заполонили фейки и дезинформация.

Один из ведущих интересов Маска – экономический. Он хвалил "АдГ" за планы демонтировать чрезмерное государственное регулирование, уменьшить налоги и дерегулировать рынок.

Выиграть от этого мог бы, главным образом, его завод Tesla в Бранденбурге, который ждет расширения.

За последнее время рейтинг "АдГ" несколько вырос, но пока нет четкого ответа на то, поможет ли Маск "Альтернативе для Германии" еще нарастить популярность.

Однако политики из мейнстримных партий все же публично выражают обеспокоенность вмешательством миллиардера.

Не исключено, что дружба с Маском могла бы помочь "АдГ" сформировать образ более умеренной партии, которая может быть "нормальным" коалиционным партнером.

Сейчас в Германии все политические партии отказываются от формирования коалиции с ультраправыми, но, учитывая выборы-2029, через четыре года "АдГ" могла бы уже не выглядеть настолько токсичной –в том числе благодаря тем усилиям, которые сейчас прилагает Илон Маск.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Альтернатива для Илона Маска: зачем соратник Трампа вмешивается в немецкие выборы.