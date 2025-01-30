Словакия высылает украинца в связи с подготовкой "госпереворота"

Глава полиции Словакии Яна Машкарова заявила, что из страны вышлют гражданина Украины в связи с тайным докладом Словацкой информационной службы (SIS) о подготовке "государственного переворота".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По словам Машкаровой, украинец находится в управлении Пограничной полиции по делам иностранцев Словакии, "где осуществляется административное выдворение".

На вопрос, только ли один человек причастен к предполагаемому "государственному перевороту", Машкарова ответила, что "не может дать никакой дополнительной информации".

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Она не уточнила, когда украинца вышлют из страны и находится ли он в международном розыске.

"Полиция комплексно занимается всем отчетом SIS и лицами, которые в нем упоминаются. Другие лица вносятся в национальную систему блокировки, где они будут заблокированы в случае въезда на территорию Словацкой Республики", – добавила глава полиции.

Секретный доклад словацкой спецслужбы, представленный на прошлой неделе, говорит о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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