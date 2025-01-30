Ле Пен засудила погрози тим, хто її судить

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен закликала покарати тих, хто стоїть за погрозами розправою судді та прокурорам, які ведуть її справу про корупцію.

Про це вона написала на X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що поліція розслідує погрози на адресу судді і двох прокурорів у судовому процесі над лідеркою ультраправих Франції.

"Ця серйозна тенденція, яка полягає в погрозах вбити будь-кого – поліцейських, суддів, виборних посадових осіб, митців тощо – з якими дехто відчуває незгоду, є тривожним явищем, яке, з огляду на його масштаби, повинно стати предметом роздумів системи правосуддя", – заявила Ле Пен.

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Вона закликала "систематично порушувати кримінальні справи" та засуджувати винних у погрозах, застерігши від "тривіалізації" такої насильницької поведінки.

Нагадаємо, Марін Ле Пен, її партію "Національне об'єднання" та ще 24 людей, зокрема нинішніх і колишніх французьких законодавців і євродепутатів, звинувачують у незаконному використанні коштів Європарламенту для оплати праці парламентських помічників протягом 2004-2016 років.

Докази, представлені в суді, показали, що багато "помічників" законодавців майже не бували в Європарламенті, а в деяких випадках навіть не спілкувались із депутатами, на яких начебто працювали.

І Ле Пен, і інші фігуранти справи вину заперечують.

Колегія з трьох суддів на чолі з Бенедикт де Пертюї має винести свій вердикт 31 березня. Якщо лідерку ультраправих визнають винною, їй можуть заборонити брати участь у наступних президентських виборах.

За даними соціологічних опитувань, Ле Пен наразі лідирує в боротьбі за перемогу на чергових виборах президента, які відбудуться у квітні 2027 року.