Ле Пен осудила угрозы тем, кто ее судит

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен призвала наказать тех, кто стоит за угрозами расправой судье и прокурорам, которые ведут ее дело о коррупции.

Об этом она написала на X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что полиция расследует угрозы в адрес судьи и двух прокуроров в судебном процессе над лидером ультраправых Франции.

"Эта серьезная тенденция, которая заключается в угрозах убить любого – полицейских, судей, выборных должностных лиц, художников и т.д. – с которыми некоторые испытывают несогласие, является тревожным явлением, которое, учитывая его масштабы, должно стать предметом размышлений системы правосудия", – заявила Ле Пен.

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Она призвала "систематически возбуждать уголовные дела" и осуждать виновных в угрозах, предостерегая от "тривиализации" такого насильственного поведения.

Напомним, Марин Ле Пен, ее партию "Национальное объединение" и еще 24 человека, в том числе нынешних и бывших французских законодателей и евродепутатов, обвиняют в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда парламентских помощников в течение 2004-2016 годов.

Доказательства, представленные в суде, показали, что многие "помощники" законодателей почти не бывали в Европарламенте, а в некоторых случаях даже не общались с депутатами, на которых якобы работали.

И Ле Пен, и другие фигуранты дела вину отрицают.

Коллегия из трех судей во главе с Бенедикт де Пертюи должна вынести свой вердикт 31 марта. Если лидера ультраправых признают виновной, ей могут запретить участвовать в следующих президентских выборах.

По данным социологических опросов, Ле Пен сейчас лидирует в борьбе за победу на очередных выборах президента, которые состоятся в апреле 2027 года.