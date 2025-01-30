Кишинів і Тирасполь знову провели переговори щодо вирішення енергокризи

У четвер делегації уряду Молдови і де-факто влади невизнаного Придністров’я знову зустрічались для переговорів стосовно пом’якшення енергокризи із залученням допомоги від ЄС на 30 млн євро.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

30 січня делегації уряду Молдови і влади невизнаного регіону провели нову зустріч у Кишиневі стосовно пом’якшення енергокризи з використанням допомоги від ЄС на 30 мільйонів євро.

Після неї у Бюро реінтеграції Молдови закликали Тирасполь "деполітизувати питання" і надати їм технічну інформацію, необхідну для початку закупівлі енергоресурсів.

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"Кишинів наполягає на необхідності деполітизувати це питання у Тирасполі та наголошує, що для точного визначення потреб регіону представники електроенергетичних компаній лівобережжя Дністрамають надати дані щодо категорій і чисельності споживачів у критичній інфраструктурі (домогосподарства, лікарні, школи, соціальні центри тощо), обсягів споживання у різні періоди, розподіл за днями й годинами тощо. На основі цих даних конституційні органи зможуть встановити необхідні об’єми газу та електроенергії для закупівлі", – зазначили у відомстві, додавши, що закупівлею буде займатися компанія Energocom.

У Бюро закликали Придністров’я не зволікати з наданням цих даних, щоб можна було швидше розпочинати процес закупівлі на міжнародних ринках.

Нагадаємо, 27 січня ЄС анонсував допомогу для Молдови обсягом 30 млн євро для закупівлі і транспортування газу у Придністров’я.

При цьому у де-факто владі Придністров’я 28 січня заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

Лідер Придністров’я Вадим Красносельський почав звинувачувати уряд Молдови у маніпуляціях щодо того, як саме мають використовуватись 30 млн євро від ЄС.

У Єврокомісії пояснили, що допомога передбачена на відновлення постачання газу у Придністров’я, а також постачання виробленої там електроенергії на правобережжя – тобто контрольовану урядом територію.

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