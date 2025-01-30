Кишинев и Тирасполь снова провели переговоры по решению энергокризиса

В четверг делегации правительства Молдовы и де-факто власти непризнанного Приднестровья снова встречались для переговоров по смягчению энергокризиса с привлечением помощи от ЕС на 30 млн евро.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

30 января делегации правительства Молдовы и власти непризнанного региона провели новую встречу в Кишиневе по смягчению энергокризиса с использованием помощи от ЕС на 30 млн евро.

После нее в Бюро реинтеграции Молдовы призвали Тирасполь "деполитизировать вопрос" и предоставить им техническую информацию, необходимую для начала закупки энергоресурсов.

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"Кишинев настаивает на деполитизации этого вопроса в Тирасполе, и вновь заявляет, что для точного определения потребностей региона представители электроэнергетических компаний Левобережья Днестра должны предоставить данные по категориям/числу потребителей в критической инфраструктуре (домохозяйства, больницы, школы, социальные центры и т. д.), объемы использованных ими ресурсов в различные периоды, распределение по часам и дням и т. д.

На основании полученных данных конституционные органы смогут установить необходимые объемы газа и электроэнергии для закупки", – отметили в ведомстве, добавив, что закупкой будет заниматься компания Energocom.

В Бюро призвали Приднестровье не затягивать с предоставлением этих данных, чтобы можно было быстрее начинать процесс закупки на международных рынках.

Напомним, 27 января ЕС анонсировал помощь для Молдовы объемом 30 млн евро для закупки и транспортировки газа в Приднестровье.

При этом в де-факто власти Приднестровья 28 января заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в манипуляциях относительно того, как именно должны использоваться 30 млн евро от ЕС.

В Еврокомиссии объяснили, что помощь предусмотрена на восстановление поставок газа в Приднестровье, а также поставки произведенной там электроэнергии на правобережье – то есть контролируемую правительством территорию.

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