CNN: на лінії фронту в Україні зникли безвісти понад 20 громадян США

Понад 20 американців зникли безвісти на лінії фронту в Україні, причому за останні шість місяців їхня кількість зросла.

Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє "Європейська правда".

Публікація телеканалу стосується ролі іноземців, насамперед громадян США, у війні в Україні, та складнощів повернення з поля бою та репатріації загиблих американців на батьківщину.

У CNN не уточнюють, звідки отримали інформацію про 20 зниклих безвісти громадян США в Україні.

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Також там стверджують, що за останні пів року тіла щонайменше п'яти американських добровольців не змогли забрати з поля бою. Двоє з них були репатрійовані з окупованої Росією території на українську землю після тривалих переговорів.

Американка Лорен Гійом, яка живе в Києві і працює в некомерційній організації RT Weatherman Foundation, що допомагає іноземним сім'ям знайти своїх близьких, сказала CNN, що наразі займається справами 88 загиблих або зниклих безвісти іноземців 18 національностей, половина з яких – американці.

Справжня кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається незрозумілою, зазначила Гійом.

Нагадаємо, під Покровськом загинув 19-річний поляк Філіп Антосяк, який залишив навчання у Британії та долучився добровольцем до підрозділу ударних БПЛА.