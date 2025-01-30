CNN: на линии фронта в Украине пропали без вести более 20 граждан США
Более 20 американцев пропали без вести на линии фронта в Украине, причем за последние шесть месяцев их количество возросло.
Об этом говорится в материале CNN, сообщает "Европейская правда".
Публикация телеканала касается роли иностранцев, прежде всего граждан США, в войне в Украине, и сложностей возвращения с поля боя и репатриации погибших американцев на родину.
В CNN не уточняют, откуда получили информацию о 20 пропавших без вести гражданах США в Украине.
Также там утверждают, что за последние полгода тела по меньшей мере пяти американских добровольцев не смогли забрать с поля боя. Двое из них были репатриированы с оккупированной Россией территории на украинскую землю после длительных переговоров.
Американка Лорен Гийом, которая живет в Киеве и работает в некоммерческой организации RT Weatherman Foundation, помогающей иностранным семьям найти своих близких, сказала CNN, что в настоящее время занимается делами 88 погибших или пропавших без вести иностранцев 18 национальностей, половина из которых – американцы.
Настоящее количество погибших среди американских добровольцев в Украине остается непонятным, отметила Гийом.
Напомним, под Покровском погиб 19-летний поляк Филипп Антосяк, который оставил обучение в Британии и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.