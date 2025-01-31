Уряд подав до Ради законопроєкт про ратифікацію оборонної угоди з Британією

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,4 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до протиповітряної оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 31 січня, український уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

За цією угодою передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

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"Такі бази будуть розміщуватись і в Україні. Завдяки цьому зможемо суттєво посилити нашу обороноздатність", – розповів Шмигаль.

У липні міністри оборони України та Британії Рустем Умєров і Джон Гілі підписали рамкову угоду, яка зокрема передбачає надання кредиту на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб Києва.

Ця угода покликана забезпечити фінансову підтримку для посилення обороноздатності України, зокрема "закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО".

А 16 січня Україна та Британія підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

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