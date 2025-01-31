Правительство подало в Раду законопроект о ратификации оборонного соглашения с Британией

Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,4 млрд) на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к противовоздушной обороне.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 31 января, украинское правительство одобрило законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по поддержке развития оборонных возможностей.

По этому соглашению предусмотрены средства на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

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"Такие базы будут размещаться и в Украине. Благодаря этому сможем существенно усилить нашу обороноспособность", – рассказал Шмыгаль.

В июле министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Хили подписали рамочное соглашение, которое в частности предусматривает предоставление кредита на 2 млрд фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Киева.

Это соглашение призвано обеспечить финансовую поддержку для усиления обороноспособности Украины, в частности "закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО".

А 16 января Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

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