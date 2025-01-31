В Нидерландах объяснили решение раскрыть личности подозреваемых в громком ограблении музея

В Нидерландах объяснили решение раскрыть личности двух подозреваемых в похищении румынских сокровищ из музея Дренте в городе Ассен, отметив, что следователи дали им выбор – сообщить, куда они дели сокровища, или опубликовать имена и фото для дальнейшего сбора показаний.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В правительстве объяснили довольно исключительное решение полиции опубликовать фотографии и имена двух подозреваемых в ограблении музея.

"Полиция знает, что они были внутри музея. Если они не хотят говорить, где сокровища – это один из способов увидеть, видел ли кто-то еще из граждан этих людей", – отметил министр юстиции и безопасности Ван Веель.

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Он также объяснил публикацию фотографий "давлением времени" в розыске похищенных сокровищ.

"Если их уже везут за границу, еще куда-то или туда, где их уничтожат – каждая секунда имеет значение", – заявил он.

В то же время Ван Веель отрицает, что данные обнародовали под давлением Румынии, которой принадлежат артефакты.

Напомним, утром 25 января группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

За время расследования задержали трех подозреваемых.

В Румынии в связи с инцидентом создали правительственную комиссию для анализа ситуации и наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.