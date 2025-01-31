Президент Словаччини критикує опозицію через відмову обговорити зовнішню політику

Словацький президент Петер Пеллегріні розкритикував опозиційні партії "Прогресивна Словаччина" та SaS за відмову взяти участь в ініційованій ним дискусії про зовнішню політику країни.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Пеллегріні назвав рішення "Прогресивної Словаччини" (PS) та SaS відмовитись від запрошення на круглий стіл, присвячений зовнішній політиці, "вкрай невдалим і безвідповідальним відносно нашої країни".

"Як пояснити, що PS і SaS не хочуть говорити про словацьку зовнішню політику за одним столом? Чи, можливо, це означає, що консенсус і примирення з цього ключового питання їх не влаштовує?", – заявив словацький президент.

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Цього тижня Пеллегріні скликав зустріч представників уряду та трьох опозиційних партій для обговорення зовнішньополітичної орієнтації країни на наступному тижні.

"Прогресивна Словаччина" заявила, що єдине, що потрібно Словаччині – це дострокові вибори. А партія SaS назвала круглий стіл медійною грою, в яку грає президент.

Водночас третя опозиційна партія – християнські демократи (KDH) – прийняла запрошення.

Її лідер Мілан Маєрський сказав, що на круглому столі закличе Пеллегріні "натиснути на ручне гальмо ненависті, нагнітання страху, залякування і не допустити віддалення від наших найближчих партнерів в ЄС і НАТО".

Після повернення словацької парламентської делегації з Москви віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом.

У відповідь на ці слова минулої п'ятниці в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом "Словаччина – це Європа". У зв'язку з цими подіями прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.

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