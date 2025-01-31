Президент Словакии критикует оппозицию из-за отказа обсудить внешнюю политику

Словацкий президент Петер Пеллегрини раскритиковал оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия" и SaS за отказ принять участие в инициированной им дискуссии о внешней политике страны.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Пеллегрини назвал решение "Прогрессивной Словакии" (PS) и SaS отказаться от приглашения на круглый стол, посвященный внешней политике, "крайне неудачным и безответственным в отношении нашей страны".

"Как объяснить, что PS и SaS не хотят говорить о словацкой внешней политике за одним столом? Или, возможно, это означает, что консенсус и примирение по этому ключевому вопросу их не устраивает?", – заявил словацкий президент.

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На этой неделе Пеллегрини созвал встречу представителей правительства и трех оппозиционных партий для обсуждения внешнеполитической ориентации страны на следующей неделе.

"Прогрессивная Словакия" заявила, что единственное, что нужно Словакии – это досрочные выборы. А SaS назвал круглый стол медийной игрой, в которую играет президент.

В то же время третья оппозиционная партия – христианские демократы (KDH) – приняла приглашение.

Ее лидер Милан Маерский сказал, что на круглом столе призовет Пеллегрини "нажать на ручной тормоз ненависти, нагнетания страха, запугивания и не допустить отдаления от наших ближайших партнеров в ЕС и НАТО".

После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.

В ответ на эти слова в минувшую пятницу в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи, и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

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