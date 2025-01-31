В Греции оппозиция инициирует отставку правительства из-за смертельной аварии

Три оппозиционные партии Греции пообещали вынести вотум недоверия правоцентристскому правительству страны, обвинив его в провале из-за смертельной аварии на железной дороге 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Лидер левой оппозиционной партии Греции СИРИЗА Сократис Фамелос заявил журналистам в пятницу, 31 января, что совместно с двумя другими оппозиционными силами, ПАСОК и "Новыми левыми", будут добиваться вотума недоверия.

"Сегодня необходима совместная инициатива либеральных партий по вотуму недоверия. Доказательства есть, и общество требует подотчетности", – заявил Фамелос.

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Законодатели из трех партий позже подтвердили, что участвуют в обсуждении, чтобы согласовать время вынесения вотума недоверия.

Вотум недоверия вряд ли будет представлять прямую угрозу для правительства Кириакоса Мицотакиса, но может помочь сплотить расколотую оппозицию страны.

Об инициативе оппозиции стало известно на фоне все большего возмущения общественности из-за задержек в расследовании смертельной аварии возле железнодорожной станции Лариса в феврале 2023 года.

Авария на железной дороге, в которой погибли 57 человек, стала самой смертельной в истории Греции. Ее расследование тормозится, а критики обвиняют власти в препятствовании правосудию.

Хотя некоторым должностным лицам греческой железной дороги были выдвинуты обвинения, ни один чиновник или политик так и не был привлечен к ответственности.

Последний призыв к привлечению к ответственности прозвучал после того, как на прошлой неделе появились аудиодоказательства, свидетельствующие о том, что около 30 из 57 жертв трагедии были еще живы после аварии и умерли позже, возможно, в результате асфиксии или ожогов.