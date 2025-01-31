Бербок застерегла від ухвалення міграційного закону за підтримки ультраправих

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала ХДС/ХСС і вільних демократів не ухвалювати разом з ультраправими з "АдН" суперечливий законопроєкт щодо обмеження міграції.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як заявила Бербок – на карту поставлено не лише партійну політику, а й те, "як ми можемо певною мірою виправити ганьбу, що сталася в середу (29 січня)".

Очільниця зовнішньополітичного відомства країни сказала, що Німеччина, як найбільша країна Європи, несе особливу відповідальність у цей час.

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"Європа дивиться на Німеччину. Які образи наша країна надіслала всій Європі і, перш за все, Москві минулої середи? Усміхнених правих екстремістів, які не могли повірити у свою удачу. Депутати від "АдН", які посміхаються і роблять селфі, щоб відзначити історичний день", – заявила вона.

Ця заява Бербок пролунала на тлі того, що у п'ятницю, 31 січня, законопроєкт ХДС/ХСС про посилення міграційної політики, зокрема, щодо возз'єднання сімей, представили на обговорення та голосування в Бундестазі.

У середу, 29 січня, пропозиція ХДС/ХСС щодо міграційної політики була прийнята, зокрема, голосами "АдН". Мерц перед голосуванням говорив, що виступає за ухвалення пропозиції навіть у разі, якщо для цього потрібні голоси ультраправих.

Цим він наразився на критику з боку інших політсил; крім того, свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Зазначимо, що тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.