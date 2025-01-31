Бербок предостерегла от принятия миграционного закона при поддержке ультраправых

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ХДС/ХСС и СвДП не принимать вместе с ультраправыми из "АдГ" противоречивый законопроект по ограничению миграции.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как заявила Бербок – на карту поставлена не только партийная политика, но и то, "как мы можем в определенной степени исправить позор, произошедший в среду (29 января)".

Глава внешнеполитического ведомства страны сказала, что Германия, как крупнейшая страна Европы, несет особую ответственность в это время.

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"Европа смотрит на Германию. Какие образы наша страна направила всей Европе и, прежде всего, Москве в прошлую среду? Улыбающихся правых экстремистов, которые не могли поверить в свою удачу. Депутаты от "АдН", которые улыбаются и делают селфи, чтобы отметить исторический день", – заявила она.

Это заявление Бербок прозвучало на фоне того, что в пятницу, 31 января, законопроект ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики, в частности, относительно воссоединения семей, представили на обсуждение и голосование в Бундестаге.

В среду, 29 января, предложение ХДС/ХСС по миграционной политике было принято, в частности, голосами "АдН". Мерц перед голосованием говорил, что выступает за принятие предложения даже в случае, если для этого нужны голоса ультраправых.

Этим он натолкнулся на критику со стороны других политсил; кроме того, свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.

Отметим, что тема нелегальной миграции в Германии вернулась на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.