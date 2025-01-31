ЗМІ: Трамп відклав запровадження тарифів проти Канади на місяць

Анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи проти Канади та Мексики можуть набути чинності не з 1 лютого, як повідомлялось раніше, а з 1 березня.

Про це дізналось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Джерела Reuters кажуть, що рішення Трампа про нові тарифи проти Канади та Мексики може містити передбачати пошук цими країнами виключень для певних категорій товарів.

Співрозмовники агентства також зауважили, що остаточного рішення про ставку тарифу ще немає, хоча Трамп раніше казав про 25%.

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Крім того, за словами джерела в адміністрації Трампа, той переглядав тарифні плани, які можуть передбачати деякі винятки, але вони будуть "нечисленними і дуже рідкісними".

Оголошення про тарифи може сколихнути фінансові ринки і погіршити відносини США з Канадою і Мексикою, але надання 28-денного терміну до запровадження тарифів і передбачені винятки свідчять про більш обережний підхід адміністрації Трампа, пише Reuters.

Це також дозволить виграти час для переговорів щодо дій Канади та Мексики із зупинки потоку нелегальних іммігрантів і наркотиків через американський кордон, додає агентство.

Трамп раніше стверджував, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого, тобто вже завтра.

За інформацією ЗМІ, Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму близько 105 млрд доларів США, які вона обкладе митами, якщо Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.