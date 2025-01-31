СМИ: Трамп отложил введение тарифов против Канады на месяц

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом тарифы против Канады и Мексики могут вступить в силу не с 1 февраля, как сообщалось ранее, а с 1 марта.

Об этом узнало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Источники Reuters говорят, что решение Трампа о новых тарифах против Канады и Мексики может содержать предусматривать поиск этими странами исключений для определенных категорий товаров.

Собеседники агентства также отметили, что окончательного решения о ставке тарифа еще нет, хотя Трамп ранее говорил о 25%.

Реклама:

Кроме того, по словам источника в администрации Трампа, тот пересматривал тарифные планы, которые могут предусматривать некоторые исключения, но они будут "немногочисленными и очень редкими".

Объявление о тарифах может всколыхнуть финансовые рынки и ухудшить отношения США с Канадой и Мексикой, но предоставление 28-дневного срока до введения тарифов и предусмотренные исключения свидетельствуют о более осторожном подходе администрации Трампа, пишет Reuters.

Это также позволит выиграть время для переговоров относительно действий Канады и Мексики по остановке потока нелегальных иммигрантов и наркотиков через американскую границу, добавляет агентство.

Трамп ранее утверждал, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, то есть уже завтра.

По информации СМИ, Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму около 105 млрд долларов США, которые она обложит пошлинами, если Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.