В авіакатастрофі біля Вашингтона загинула громадянка Польщі

Серед жертв авіакатастрофи під Вашингтоном у ніч на 30 січня є Юстина Магдалена Беєр, яка має польське громадянство.

Цю інформацію підтвердив агентству PAP речник Міністерство закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вронського, загибла Юстина Магдалена Байєр мала польський паспорт, виданий у 1999 році.

У ЗМІ раніше повідомили, що серед загиблих у авіакатастрофі у США є 42-річна Юстина Беєр з 12-річною дочкою Брієль, які жили в передмісті Вашингтона. Дівчинка поверталась зі змагань із фігурного катання у Канзасі.

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"Ми все ще чекаємо на повний список жертв катастрофи", – зазначив Вронський.

Як відомо, під Вашингтоном пасажирський літак авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги аеропорту імені Рейгана зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом і впав у річку Потомак.

На борту лайнера American Airlines перебували 60 пасажирів та чотири члени екіпажу, а на борту Black Hawk – троє військових. Ніхто з них не вижив.

Федеральне бюро розслідувань США раніше заявило, що немає жодних ознак злочину чи тероризму в авіакатастрофі.